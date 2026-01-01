Ново зелено пространство с детска и спортна площадка, зона за събития и интерактивен сух фонтан ще бъде изградено в столичния район „Младост“. Строителните дейности официално започнаха с първа копка, а проектът се очаква да бъде реализиран за шест работни месеца.

„Половин век по-късно имаме възможност да довършим онова, което през 70-те години е останало само като замисъл – да дадем на „Младост 3“ още едно голямо зелено пространство за живот“, заяви кметът на София Васил Терзиев при старта на проекта.

Новият парк ще се простира на близо 17 декара – площ, сравнима с тази, върху която е разположена сградата на НДК. Предвижда се изграждането на нова алейна мрежа, модерно парково осветление и видеонаблюдение, както и различни зони за спорт, игра и отдих.

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На територията на парка ще има детска площадка, фитнес на открито, спортна зона, сцена и трибуна. Предвидена е и интерактивна зона със сух фонтан. В района ще бъде изградена първата модерна асфалтова пъмп трак площадка за колоездене и ролкови спортове, както и нови велоалеи.

Особено внимание е отделено на озеленяването. Предвижда се засаждането на над 150 едроразмерни дървета, 1348 декоративни храсти, 2643 многогодишни цветя и повече от 4200 почвопокривни растения.

Инвестицията е над 1,3 млн. евро

Общата стойност на проекта е 1 325 232 евро, като средствата са осигурени изцяло от бюджета на Столичната община. Строителството ще бъде изпълнено от „Надежда Ви Строй“ ЕООД по договор, сключен на 20 юли 2026 г.

По думите на Терзиев проектът е част от по-мащабната политика за обновяване и разширяване на зелените пространства в София.

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„Само тази година инвестираме близо 7 милиона евро в изграждането и основното обновяване на паркови пространства. Работим по парк „Хиподрума“, градина „Свети Никола“ и Южния парк. След 16 години решихме спора за „Кукуряк“ и отворихме пътя за нов парк в „Овча купел“. Връщаме към живот и парк-музей „Врана“, каза столичният кмет.

Заместник-кметът по околна среда Николай Неделков определи проекта като инвестиция с дългосрочно значение за района. По думите му най-важният момент ще бъде откриването, когато пространството ще започне да се използва от жителите.

Паркът трябва да е готов за шест месеца

Строителните дейности ще продължат през оставащите месеци на 2026 г., като приоритетно ще бъдат изградени алеите, сухият фонтан, сцената, трибуната, фитнесът на открито и детската площадка.

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Паралелно с това ще се оформят зелените площи. В началото на следващата година, при подходящи метеорологични условия, е планирано да бъде монтирано парковото оборудване и да приключи финалното озеленяване.

„Пожелавам ни следващия път, когато се съберем тук, около нас да има дървета, деца, колела, хора на тревата и един пълен с живот парк“, заяви Васил Терзиев.