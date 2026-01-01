Софийската градска прокуратура ще внесе утре искания за задържане под стража на двама обвиняеми за тежки престъпления, извършени в столицата.

Жестоко убийство на млада жена в София, задържан е украинец (ВИДЕО)

Единият е 24-годишен украински гражданин, обвинен за убийството на 18-годишна японска гражданка в столичния квартал „Бъкстон“, предава БНТ. Другият е 27-годишен сирийски гражданин, привлечен като обвиняем за опит за убийство след конфликт на Централната жп гара.

Какви са събраните до момента доказателства и защо прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение – от заместник-градския прокурор на София Десислава Петрова.

Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София: „Вчера Софийска градска прокуратура привлече в качеството на обвиняем 24-годишен украински гражданин за смъртта на 18-годишна японска гражданка.“

По думите ѝ двамата са били двойка и са живеели на адреса, където е извършено престъплението от около 3 години. Между тях е възникнал битов конфликт, който е прераснал в сбиване. Мъжът е бил в апартамента при влизането на полицаите.

Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София: „Можем да кажем, че са се скарали. Той е заявил, че тя го е нападнала с палка, след това с нож. Той е отнел ножа и на свой ред я е нападнал, като ѝ е причинил поредица от прободни наранявания в областта на гърба и шията, вследствие на което е настъпила и смъртта ѝ.“

Предстои да бъдат изяснени и резултатите от изследванията за употреба на алкохол и наркотични вещества. Обвиняемият е дал доброволно проби, включително за ДНК експертиза, и се е съгласил да бъде освидетелстван.

Вторият обвиняем е 27-годишен сирийски гражданин за опит за убийство. Той е задържан след конфликт на Централната жп гара, при който е нанесъл с нож прободна рана в областта на гръдния кош на един от двама братя.

Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София: „Той е осъждан за грабеж, извършен през 2025 година, чрез употреба на нож, присъдата му е влязала в сила през май тази година. Доказателствата, с които разполагаме по този повод, са, че той е изчаквал на опашка пред магазин, когато е бил предреден от двама братя. В резултат на което е възникнала конфронтация между тях, прерастнала и в сбиване извън магазина. В разгара на което обвиняемият е извадил нож и е нанесал наранявания и на двамата. Единият е с много леки наранявания, другият е със сериозна прободна рана в областта на гръдния кош. Леталният изход е предотвратен единствено чрез намесата на медицинските екипи.“

По данни на прокуратурата сирийският гражданин вече е осъждан за грабеж, извършен през 2025 г. с употреба на нож.

Утре Софийската градска прокуратура ще внесе в съда искания за задържане под стража и на двамата обвиняеми.