С явяването на двойката Андрей Гюров и Георги Кандев на предстоящите президентски избори българите ще получат алтернатива на това, което предлага Илияна Йотова – трети мандат на Румен Радев, каза във Варна Надежда Йорданова, председател на парламентарната група на „Демократична България“ (ДБ).

И Гюров, и Кандев показаха в рамките на служебния кабинет, че страната може да се управлява почтено, каза още Йорданова. Тя уточни, че след утрешния ден, когато се очаква двамата да обявят, че ще се явят на изборите, ще бъде свикан Националният съвет на формацията, защото той има компетентността да вземе решението за тяхната подкрепа. Според Йорданова чрез двойката Гюров-Кандев българите ще имат възможност да гласуват против концентрацията на власт и за силен проевропейски президент.

Тя допълни, че Бойко Борисов целенасочено работи против кандидатурата на Гюров, и то преди да бъде обявено дали ще се кандидатира, или не. Според нея това поведение всъщност обслужва Илияна Йотова. Президентските избори са такива, че кандидатите трябва да говорят на гражданите, с партийни машинации и преговори между централи, не може да има успешен български президент, изтъкна Йорданова. Според нея би било добре, ако партиите отстъпят малко назад, преглътнат политическото си его и оставят кандидатпрезидентската двойка да говори с българските граждани. „Зависи от екипа на Гюров и Кандев как ще подходят в тази кампания, нашата задача е да се обърнем с уважение и разбиране към огромната отговорност, която носят в момента. В тази сложна ситуация у нас и в света, когато виждаме управление, която поставя в геополитическа мъгла националните интереси на страната, трябва да осигурим институционална противотежест, а не концентрация на всичката власт в един кръг", каза още Йорданова.

От днес в „Да, България“ започваме поредица от областни събрания в цялата страна като част от подготовката първо за президентските избори, а и за местните избори догодина, допълни Йорданова. По думите ѝ основната цел е да бъде укрепено организационно обединението „Демократична България“, което според нея трябва да предложи по-консолидирана и по-силна автентична дясна алтернатива на българските граждани.

За местните избори тя посочи, че след широко проучване сред структурите по места, още през първата половина на септември партията ще стартира подготовката на своите кандидати. От вътрешния разговор до момента е станало ясно, че основната задача ще бъде по-широко участие в местната власт, включително с участие във формули, които да предложат алтернатива на настоящите кметове на статуквото.