Когато г-н Гюров обяви кандидатурата си, имаме процедура – Национален съвет на партията ще бъде свикан и той ще вземе решение. Още миналия месец изразих своята лична подкрепа към кандидатурата му. Така отговори лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на журналистически въпрос относно предстоящите президентски избори и кандидатурата на Андрей Гюров за президент на Република България на брифинг в Народното събрание.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ не потвърди кандидатурата на Андрей Гюров за държавен глава, казвайки, че „това не е въпрос към него“. „Смятам, че г-н Гюров ще бъде страхотен президент на страната и ще може да бъде истински коректив на решенията, които се вземат“, коментира още Василев.

„За момента това, което ние сме говорили, е и моето лично мнение за г-н Гюров. Оттам нататък всеки президент трябва да бъде свободен да си избере вицепрезидент. Разбира се, когато стане ясна двойката, имаме Национален съвет на партията – той ще бъде свикан и там ще се вземе решението, както е по устав“, заключи депутатът.