Кремъл заяви, че новите санкции на САЩ срещу Русия ще усложнят усилията за постигане на мирно споразумение за Украйна, предаде Ройтерс.

Вчера Камарата на представителите на САЩ одобри мащабен пакет от санкции, целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради войната ѝ в Украйна, и изпрати законопроекта на президента Доналд Тръмп за подписване.

Конгресът на САЩ одобри новите санкции срещу Русия, законът отива при Тръмп

Днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Русия смята това за „недружелюбна“ стъпка и следи развитието на законопроекта.

Законът, наречен „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026“, беше приет от Сената през август с 86 гласа „за“ срещу 11 „против“. На 16 септември Камарата на представителите го одобри с 262 гласа „за“ срещу 159 „против“, с което законодателният процес в Конгреса приключи.

След окончателното гласуване в Камарата законопроектът беше изпратен на президента Доналд Тръмп. Той трябва да го подпише, за да влезе в сила.