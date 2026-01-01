Британските прокурори са внесли официално искане за екстрадицията на братята Андрю и Тристан Тейт от САЩ, за да бъдат изправени пред съда по обвинения в изнасилване и трафик с цел сексуална експлоатация, предаде Пи Ай Мидия/ДПА.

Адвокатът на популярните в социалните мрежи братя обаче обвини британските власти, че не са предоставили необходимата документация в подкрепа на исканията за тяхното предаване на Великобритания. Исканията са били внесени в Държавния департамент на САЩ миналата седмица.

В момента ведомството разглежда молбите за екстрадиция, за да се увери, че те отговарят на изискванията на действащия договор между Лондон и Вашингтон.

След приключване на този процес документите ще бъдат изпратени до Министерството на правосъдието на САЩ, което от своя страна ще ги препрати към съда, където ще бъде взето окончателното решение за екстрадицията.

В официално писмо от Държавния департамент се посочва, че 39-годишният Андрю Тейт е „издирван за съдебен процес във Великобритания“ по редица обвинения, включващи 10 случая на изнасилване, три случая на организиране или улесняване на трафик с цел сексуална експлоатация и три случая на нападение, довело до причиняване на телесна повреда.

Той е обвинен също в създаване и разпространение на непристойни изображения на дете, както и в притежание на екстремна порнография.

Обвиненията срещу 38-годишния Тристан Тейт включват пет случая на изнасилване, шест случая на нападение, довело до телесна повреда, три случая на трафик с цел сексуална експлоатация и един случай на сексуално посегателство.

И двамата мъже отричат да са извършили каквито и да е нарушения.

Адвокатът на братята, Джо Макбрайд, заяви, че ще оспори исканията, като изтъкна, че те не са подкрепени с информацията, изисквана съгласно разпоредбите на споразумението за екстрадиция между Лондон и Вашингтон.

Миналата седмица братята Тейт научиха, че трябва да останат в ареста, докато се борят срещу екстрадицията си във Великобритания.

Братята Тейт са силно противоречиви личности, събрали огромна онлайн аудитория – предимно от млади мъже и момчета – пред която са обвинявани, че проповядват омраза към жените и “токсична мъжественост”.

По време на съдебно заседание миналия месец Тейт заявиха, че са невинни, и изтъкнаха, че противоречивите им образи в интернет са просто роли, а не истинската им същност.