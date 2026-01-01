Инициативният комитет на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев се разграничи от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнасят.

Валерия Велева напуска Инициативния комитет на Йотова и Кирил Вълчев

Позицията беше публикувана, след като журналистката Валерия Велева обяви, че напуска комитета.

„Инициативният комитет на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев категорично се разграничава от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това“, се посочва в позицията.

От комитета определят като правилно решението на Велева да се оттегли, след като името ѝ беше замесено в дискусията около публикуването на чувствителни данни.

„Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани“, заявяват от инициативния комитет.

По-рано Велева обяви във Facebook, че напуска комитета. Тя посочи, че няма да се отказва от журналистическата си дейност, но не желае публикации, за които отговаря, да бъдат използвани в предстоящата президентска кампания. В публикацията си журналистката коментира и случая „Петрохан“ и заяви, че ще продължи да работи по темата.