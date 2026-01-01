Цените на горивата в България вече придобиват безпрецедентни стойности, това заяви Ивайло Мирчев от ДБ в кулоарите на парламента. От формацията предлагат спешни мерки, тъй като по думите им към момента все още няма такива.

Горивата у нас поскъпнаха рязко

"В миналото винаги се е реагирало. Тогава, когато ние сме били част от някаква коалиция и цените на горивата достигнат определени нива, веднага са се взимали мерки. Държавата взима мерки, парламентът предлага и правителството действа. Сега, обаче, ние това не го виждаме. Така, както бюджетният дефицит е безпрецедентни нива, така и цените на горивта са изключително високи. Първо, трябва да се разбере защо са толкова високи тези цени и дали причината е само това, което се случва в Иран, или има определени схеми на пътя на горивата до бензиностанциите. Ние ще инициираме такава проверки. Най-важното - трябва да бъдат компенсирани българските граждани и да има директни компенсации за всички, които зареждат на бензиностанциите. Ние предлагаме да намалее цената с 20 евроцента за всеки литър бензин, дизел и пропан бутан за всички потребители", посочи Мирчев.

Депутатите от ДБ призоваха премиера Румен Радев и правителството да направят това до края на тази седмица.

По думите на Ивайло Мирчев в момента поради високите цени на горивата приходите в бюджета компенсират изцяло тези 20 евроцента и дори остават определени суми. Според него него с тази мярка няма да се натовари бюджетът.

На въпрос за резултатите от приложена подобна мярка преди време за определени социални групи, които бяха подпомагани с 20 евро на месец за гориво, Мирчев каза, че нивата на цените тогава не са били такива и предлаганите сега 20 цента за литър трябва да бъдат за всички.

Инцидентът в склада за боеприпаси на "ЕМКО"

По повод това, че пленарната зала не поиска изслушване на премиера Румен Радев за националната сигурност, Мирчев заяви, че такова изслушване не е било поискано и на вътрешния министър, на шефа на ДАНС и на министъра на отбраната.

"Това означава, че депутатите на "Прогресивна България" не просто пазят Румен Радев, но приемат за нормално на една фирма, в случая "ЕМКО", два техни склада за 33 дни да се взривят и това да е пълна случайност. За всички е ясно, а и Германия ни каза, че това е диверсия. Това е огромна опасност за националната сигурност на страната и трябват мерки. Всички виждат какво става навсякъде в Европа, а България си е завряла главата в пясъка. За пореден път се опитваме да се снишим, вместо да се погрижим за националната сигурност", допълни той.