Потушен е пожарът в община Болярово, Ямболско, каза за БТА областният управител Георги Чалъков. На място през нощта остават дежурни екипи.

Освободени са екипите огнеборци, дошли от съседни области, военният хеликоптерът също много помогна в гасенето, посочи областният управител на Ямбол.

Засегнатите площи са около 2000 декара, каза още Георги Чалъков. По думите му това са основно сухи треви, храсти и малки участъци с широколистни дървета – основно в дерета.

Пожарът в крайграничната община Болярово пламна по-рано днес в землището на село Странджа. Огънят се разви в три посоки, засягайки и площи край съседните населени места Воден и Горска поляна.

Кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение за землищата на Горска поляна и Странджа, а областният управител задейства системата BG-ALERT.

С помощта на огнеборци, горски служители, земеделски производители, доброволци и военния хеликоптер „Кугър”, изпратен с разрешение на началника на отбраната, огънят бе овладян. Няма засегнати населени места от пожара.

Според кмета на община Болярово Христо Христов възпламеняването на огъня е тръгнало от почистване на пасище от трактор без изправен пожарогасител. "Запалва се първо тракторът, след това - стърнището, което чисти и оттам голямата беля стана", коментира той и призова за по-сериозен контрол от страна на институциите.