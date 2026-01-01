Пореден обитател на Блатото приключи участието си в надпреварата “Игри на волята”. Бившата състезателка по лека атлетика и настоящ брокер Пламена Денчева загуби индивидуалната битка на изгнаниците и се раздели с мечтата за победа.

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Сблъсъците на Арената започнаха с битката на капитаните във Войната на племената - Йордан, Матей и Боян. Затруднения с логическата задача на лидерите на Зелените и Червените позволиха на Боян да натрупа сериозна преднина, която не изпусна до самия край.

Победата му донесе “Томахавката на съдбата” - ценен таен предмет, който може да го избави от затруднено положение в следващите етапи на надпреварата. Водещата Ивет Лалова-Колио му даде възможност да замени и наградата от 50 златни гроша срещу временен достъп до хранителните запаси в Резиденцията - предложение, което той прие.

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Арената посрещна и Обречените, които се впуснаха в битка за място в голямата игра. Ранната преднина на строителя Ивайло се превърна в сериозно изоставане след трудности с пъзела. За първото място спориха Добромира и Марио, но в крайна сметка професионалният войник Добромира заслужи победата и място обратно в племето на Вулканите. Елиминираната Пламена е следващият гост в официалния подкаст “След Игрите”, където водещата Симона Ръждавичка я посреща с редица провокативни и любопитни въпроси за приключението ѝ в Дивия север. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре екстремното риалити “Игри на волята” продължава точно от 20:00 ч. по NOVA, когато Добромира ще трябва да вземе важно решение за бъдещето на един от съотборниците си, а трите племена ще премерят сили в нова битка за неприкосновеност.