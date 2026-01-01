Млад мъж е настанен за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ в Пловдив с мозъчен хематом и отворена рана на главата след сбиване в смолянския квартал „Устово", каза за БТА директорът на Областната дирекция на МВР в Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев. Той добави, че по случая е образувано досъдебно производство.

Инцидентът е станал на 13 ноември около 22:00 часа пред заведение на ул. „Пазарска“. Между двама мъже възникнал скандал, прераснал в сбиване, при което единият нанесъл удар със стол по главата на другия.

Сигналът на телефон 112 е подаден малко след 22:00 часа снощи. На пострадалия е оказана медицинска помощ в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян, след което е транспортиран за лечение в Университетска болница за активно лечение „Св. Георги“ - Пловдив. По първоначални данни на пострадалия е нанесена тежка телесна повреда.

Пробата за алкохол на извършителя е отчела 1,99 промила. Местопроизшествието е посетено от полицейски служители и е извършен оглед.