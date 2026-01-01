Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му няма да внася вот на недоверие срещу управлението на „Прогресивна България“, защото опозицията няма как да събере нужните 121 гласа.

„Инструмент е, ако можем да съберем 121. След като не можем да съберем, а „Възраждане“ никога няма да го пусне този вот на недоверие с нас, е едно абсолютно безсмислено упражнение. Аз безсмислени неща не правя“, каза Борисов.

Той припомни, че срещу неговото правителство вот на недоверие е бил внесен от „Продължаваме промяната“, когато вече е бил подаден конвергентният доклад за влизане в еврозоната. По думите му ПП са знаели, че ГЕРБ няма как да приеме вот, докато страната не влезе в еврозоната.

Борисов се оплака, че управляващите не обръщат внимание на предложенията на опозицията. „Ние предлагаме всеки ден. Даваме подписи с ПП, с ДБ. А те въобще не ни отразяват“, каза той. Като пример посочи предложението на ГЕРБ за ДДС върху горивата. Според него председателката на парламента е дала два пъти по 45 минути почивка, за да изтече времето, и е отказала то да бъде удължено. Лидерът на ГЕРБ посочи и местенето на парламентарния контрол за следващата седмица.

„Те си правят каквото си искат. Те са армия. Само униформи няма“, каза Борисов. По думите му решенията на управляващите идват „отгоре“. „Не ги интересува чуждото мнение. Нито нашето, нито на ПП, нито на ДБ, нито на никой“, заяви той.

За катастрофата на „Тракия“

Борисов коментира и тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия“, при която загинаха 13 души. Според него трябва да се говори за обективни причини като състоянието на асфалта. Той предложи в закона да бъде записано колко години един път е безопасен, след което той да бъде задължително преасфалтиран.

„За това има държави, има стандарт. На 5 години преасфалтираш, където са натоварени, или на 10 години“, каза той. „Това трябва да се промени в закона един ден, като се върнем.“

Участъкът е пуснат преди около 15 години, а по магистралата минават по 40–50 хиляди коли и камиони, обясни лидерът на ГЕРБ. От всяка гума по асфалта остава протектор и с времето пътят губи качествата си. Борисов разказа, че като кмет на София е поискал изследване след верижна катастрофа в дъжд на „Цариградско шосе“. Тогава се оказало, че отгоре асфалтът става „като филц“ от гумите, а когато се намокри, става почти като лед.

За мъглата той посочи, че по същото време тя вероятно е имало и в Плевен, Монтана и Враца. „Навсякъде ли табла ще сложим?“, попита той.

Борисов призова политиците да не използват трагедията за взаимни атаки. „Първите дни да говорят експерти. Те да установят всичко това, за което спорят политиците. Ние да бъдем по-смирени“, каза той. По думите му такива катастрофи стават навсякъде по света и даде за пример влакови катастрофи в Испания и Гърция.

Според Борисов няколко часа след неговия пост със съболезнования срещу ГЕРБ е започнала „брутална атака“. „Да атакуваш политическия си опонент, защото сега е на власт, за мен не е красиво и не го направих“, каза той. Борисов добави, че от 2020 г. не е управлявал, и защити регионалния министър Иван Шишков.

Лидерът на ГЕРБ отговори и на критиките на Иван Демерджиев. „Когато аз станах кмет, когато станах премиер, нямаше мантинели“, каза Борисов. Той припомни, че в миналото някои участъци от магистралите край Пловдив, Ботевград и Елхово са били самолетни писти, а мантинелите са слагани постепенно. „Сега дай да обявим, че Тодор Живков ни е виновен. Това ли да кажем?“, попита той.

Борисов коментира и темата с декларацията от Дъблин за подкрепа за Украйна. За хората, които се занимават с външна политика, беше интересно, и аз в един момент попитах медиите дали знаят всъщност в Дъблин какво сме подписали. Защото едното съобщение беше на немските медии - че не сме подписали, на Елисейския дворец пък съобщението беше, че сме подписали. И чак на другия ден или на по-другия решиха да информират от Министерски съвет какво всъщност са подписали, посочи той.

ГЕРБ не е против Русия, а против войната, която управляващите в Русия водят срещу Украйна и избиването на хора. Всички сме за мир, всички сме за търговия, всички сме за дипломация, заяви Бойко Борисов и допълни, че той е бил този, който е говорил, че в Черно море иска да гледа платноходки, тръбопроводи, оптични кабели за пренос на информация, да вижда курортите ни пълни. Ние сме проевропейска, проамериканска, прозападна, дясна, консервативна партия и също сме за мир. И затова аплодираме подписа на г-н Радев в декларацията, коментира също Борисов.

Борисов предупреди за гръцки сценарий

Борисов се позова на предупреждението на международната рейтингова агенция Standard & Poor's и изрази опасения от задълбочаване на дълговата криза.

„Икономиката продължава да расте въпреки скока на цените на тока, газа, водата, бензина и нафтата. Само че расте на базата на заеми. Тя прегрява. Аз го наричам, когато влезе в червените обороти. В един момент ще прегрее и дълговата спирала ще е ужасна“, предупреди Борисов.

„Тогава ще се случи като гръцкия сценарий. Предупреждавам. Ще дойде Международният валутен фонд и ще каже: намалете пенсии, заплати“, добави той.

Лидерът на ГЕРБ противопостави настоящата ситуация на периода 2013-2021 г., когато партията му е участвала в управлението.

„През периода 2013-2021 година, когато основно управляваше ГЕРБ, имахме не както сега двоен дефицит по бюджета и по текущата сметка на платежния баланс, а двоен излишък“, посочи той.

„През периода 2013-2021 г. ние сме можели колкото изкарваме - толкова да харчим. Имахме, както се казва, постна пица, понякога ѝ се добавяше кашкавал. Имахме и резерви“, добави Борисов.

Той настоя и за по-ефективен контрол върху поскъпването на стоките и горивата.

„Има закон за въвеждане на еврото, има Комисия за защита на потребителите. Много лесно се проверява каква е била цената преди една година и каква е сега. Защо се вдига?“, попита лидерът на ГЕРБ.

Бойко Борисов бе в Плевен за събитие на политическата академия на ГЕРБ „Новите умове“, на което бяха засегнати и темите за цените на горивата, строителството и поддръжката на пътища, както и състоянието на българската икономика.