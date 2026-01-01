Близки на семейството на шестгодишния Ангел Райчев от пловдивското село Белащица протестират пред частната клиника "Медикус Алфа" в Пловдив, където детето почина през април 2025 г. при стоматологична интервенция под пълна упойка. Те настояват лечебното заведение да бъде разследвано, а обвиняемите по делото за смъртта на момчето да получат справедливо наказание.

На 9 ноември Окръжният съд в Пловдив върна обвинителния акт по делото за смъртта на детето на прокуратурата заради допуснати съществени процесуални нарушения. Обвиняеми за смъртта на момчето са трима лекари - анестезиолозите д-р Пламен Мандев и д-р Любомир Морев, и стоматологът д-р Десислава Георджева.

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БТА

Тези лекари все още работят в клиниката, която Министерството на здравеопазването затвори поради редица нарушения, а Административният съд в Пловдив и Върховният административен съд в София оставиха лечебното заведение да работи, каза бащата на починалото дете Георги Райчев. Той коментира, че за съдебната система не е важно дали още деца ще починат, а дали едно юридическо лице ще фалира. Съпругата му Маргарита Райчева посочи, че да поставиш три пъти в рамките на пет минути упойка над допустимата за дете не е лекарска грешка, а убийство.

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Хората държат плакати с надписи "Отнемете правата, за да няма нови жертви", "Без права за безотговорните, справедливост за Ангел", "Животът на Ангел няма да бъде забравен". Държавата не работи, институцията не работи, виновниците остават ненаказани, коментираха протестиращи.