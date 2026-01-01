Със сълзи, тежки обвинения и искане за ефективни присъди започна делото за смъртта на 6-годишния Ангел Райчев от Белащица, който почина след стоматологична интервенция под пълна упойка в частна пловдивска болница. Пред Окръжния съд в Пловдив се изправиха трима лекари - стоматологът, извършил продължилата четири часа процедура, и двама анестезиолози. Съдът върна на прокуратурата делото заради неясноти в обстоятелствената част и липса на конкретика в обвинителния акт.

БТА

„Докторе, искам да те попитам, като отрови детето ми, защо си тръгна?“

С тези думи през сълзи майката на починалото момче Магдалена Райчева се обърна към един от обвиняемите – д-р Пламен Мандев. Жената не успя да сдържи емоциите си и избухна в плач при влизането си в съдебната зала, малко преди началото на процеса.

След смъртта на дете и серия проверки: Отнемат разрешението на болница в Пловдив

Бащата на Ангел – Георги Райчев, също отправи тежки обвинения към подсъдимите, като заяви, че според него те са имали предварителен план как да избегнат отговорност за случилото се.

„Те в момента, в който убиха детето, вече имаха план как да се измъкнат. Всички до един, плюс шефа на болницата“, заяви почерненият баща.

Той беше категоричен, че единствено ефективни присъди биха били справедлив изход от делото.

„Очаквам някой да не дойде и да отменят заседанието. Очаквам да продължат да се крият, както правят от самото начало“, допълни Георги Райчев.

БТА

Шестгодишният Ангел почина след стоматологична интервенция под обща анестезия в частна болница в Пловдив. Процедурата е продължила около четири часа, а детето е издъхнало близо час след приключването ѝ. Трагедията предизвика силен обществен отзвук и протести с искане за справедливост и по-строг контрол върху медицинските дейности, извършвани под пълна упойка при деца.

4 часа под пълна упойка: 6-годишният Ангел е починал близо час след зъболекарската интервенция

Близо година и половина след смъртта на момчето делото влизe в съдебната зала, а на подсъдимата скамейка застанаха трима медици от лечебното заведение.

Според обвинението стоматологът е извършвал дентално лечение под обща анестезия на пет малолетни пациенти, сред които и Ангел, без болницата да разполага с необходимото разрешение за тази дейност.

Двамата анестезиолози са обвинени в немарливо изпълнение на професионалните си задължения. Сред посочените от обвинението нарушения са неправилно дозиране на медикамент, напускане на работното място и неоказване на необходимите спешни медицински действия.

Предстои съдът да установи дали и в каква степен действията и бездействията на подсъдимите са допринесли за фаталния изход. След трагичния случай и последвалите проверки Министерството на здравеопазването отне разрешението за лечебна дейност на болницата.

Впоследствие обаче Административният съд в Пловдив спря предварителното изпълнение на заповедта. Случаят повдигна сериозни въпроси за контрола върху лечебните заведения, прилагането на обща анестезия при малолетни пациенти и отговорността на медицинските специалисти при възникване на животозастрашаващи усложнения.