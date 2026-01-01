Започна реконструкцията на преминаването на довеждащия водопровод за Ловеч под околовръстния път на града, съобщиха от ВиК АД и уточниха, че необходимостта от ремонтните дейности е възникнала след сериозна авария, която е станала през последните дни.

Екипите на водоснабдителното дружество вече работят по отстраняването на проблема. Очакванията са реконструкцията да бъде приключена до края на седмицата.

Ловешкото село Умаревци остава без вода в петък

От ВиК АД предупреждават, че вследствие на извършваната реконструкция е възможно да се наблюдава временно замътване на водата в някои части на Ловеч.

От дружеството призовават гражданите за разбиране и търпение до приключване на ремонтните дейности.

Преди дни завърши ремонтът на водохващането „Краевица“, част от водоснабдителна група „Черни Осъм“. С решение на правителството за неотложните ремонтно-възстановителни дейности бяха осигурени близо 40 000 евро.