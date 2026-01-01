Варненският апелативен съд отхвърли като неоснователно искането на обвинен в 5 тежки умишлени престъпления украинец да бъде променена мярката му за отклонение и го остави в ареста, съобщиха от съда.

48-годишният мъж е обвинен за отвличане, противозаконно лишаване от свобода, извършени в съучастие, за принуда, отнемане на чужд автомобил, притежание на оръжие и боеприпаси без разрешение.

Досъдебното производство по случая бе образувано след стрелба в центъра на Варна, при която пострада възрастна жена. Защитата обосновава искането за домашен арест или парична гаранция със заболявания на задържания.

Прокуратурата обаче счита, че няма нови обстоятелства, които да налагат отмяната на задържането му под стража. Освен това обвиняемият е чужд гражданин, без постоянен адрес в България и е направил опит да се укрие.

Според съда през последните месеци разследването се води интензивно. Взема се предвид и това, че обвиняемият се издирва в Украйна за хулиганство и незаконно притежание на оръжие.

Тъй като няма адрес у нас, ако е с по-лека мярка за неотклонение, има риск той да се укрие или да извърши друго престъпление. Позицията на съда за здравословните оплаквания на мъжа е, че животът му в ареста не е изложен на риск, тъй като се прилага медицинска грижа и лекарствена терапия.

Определението на съда е окончателно.