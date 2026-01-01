Ваксините срещу грип може да стигнат до аптечната мрежа чак през януари, което на практика би обезсмислило доставката им за този сезон.

За това предупреди в „Здравей, България” председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. Той заяви, че е получил информацията директно от производител.

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По думите му проблемът не е само за България, а засяга редица европейски държави, сред които Швейцария, Германия и Франция. Причината за забавянето е свързана с по-късното определяне на ваксиналните щамове и най-вече с трудности при производството на един от тях, който се оказал труден за култивиране.

Той посочи, че става дума за щам на вируса H3N2 - грип "А". Заради трудностите при култивирането се е наложило щамът да бъде модифициран, което допълнително е забавило началото на производството. "Това забави значително производството и в крайна сметка - доставката на ваксините", каза председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки. По думите му освен забавянето има и друг проблем - добивът при производството е по-нисък от очакваното, което означава, че произведените количества може да са по-малки.

Според Костов това създава риск България да не получи цялото количество ваксини, заявено за аптечната мрежа. Страната е поръчала около 180 хиляди дози за свободна продажба.

На въпрос дали България може да не получи всички заявени количества той отговори: "За съжаление, означава, защото тази информация ми е директно от производителя".

"Проблемът вероятно ще засегне и други европейски пазари", смята Костов. Той не очаква производителите да могат лесно да компенсират недостига с пренасочване на количества между отделните държави, тъй като ваксините се произвеждат на база предварително заявени количества. "Всичко се заявява близо една година предварително“, обясни той.

По думите му проблеми има и с доставките по Националната програма за безплатна имунизация на хората над 65 години. Тези ваксини се очаква да пристигнат в края на месеца, но вероятно в по-малки от очакваните количества.

„Ще бъдат действително доставени в края на този месец, защото производителят има договор с Министерството на здравеопазването. Но най-вероятно ще бъдат по-малко от очакваното количество. Проблемът е същият“, каза Костов.

Назалните ваксини са отделен случай. Те са предназначени за деца от 2 до 17 години и не могат да бъдат използвани като алтернатива при възрастни. По информация на Костов вече са доставени количества от тях, но те са ограничени. „Днес даже ние очакваме малки количества в аптеките. Проблемът е, че са много малко“, заяви той.

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Костов посочи, че през последните години количествата противогрипни ваксини, доставяни в аптечната мрежа, са били между около 150 и 180 хиляди дози. Според него увеличаването на ваксинациите е сред факторите за наблюдаваното през последните две години значително намаляване на заболеваемостта от респираторни заболявания.

„Хората, които са се ваксинирали миналата и предходните години, са по-добре подготвени при всички случаи“, каза той, но уточни, че това не е достатъчно, тъй като ваксиналните щамове се променят.