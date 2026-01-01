Назалните ваксини срещу грип ще бъдат предоставени на регионалните здравни инспекции още тази седмица, за да започне имунизацията на децата. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова.

„Тази седмица всички назални ваксини ще бъдат доставени до регионалните здравни инспекции", каза тя.

Инжекционните ваксини се очакват малко по-късно, най-вероятно в края на октомври. По думите на министъра забавянето е свързано с доставките и с по-късното определяне на щама за тазгодишните ваксини.

„Това, което ни беше докладвано на 29 септември, касае самото разработване на ваксините. По-късно е бил определен щамът тази година, поради което производителите са били в невъзможност по-рано или всъщност навреме да разработят ваксините“, обясни Ивкова.

Тя посочи, че проблемът не е само за България, а засяга цялото Северно полукълбо.

Назална или инжекционна противогрипна ваксина за децата – какво трябва да знаят родителите

Министърът увери, че страната ще може да изпълни имунизационната си програма, като това зависи от доставките от производителите.

БТА

Назална или инжекционна ваксина – какви са разликите?

Пред DarikNews общопрактикуващият лекар д-р Деница Даскалова обяснява как действат двата вида противогрипни ваксини при децата, за кои от тях са подходящи, какви реакции могат да очакват родителите и кога хрема или кашлица не са пречка за имунизация.

Основната разлика е в начина на производство и механизма на действие на ваксините.

Инжекционната ваксина се произвежда от частици от вируси, които стимулират имунната система да изгради защита срещу определените щамове, включени във ваксината. Тази година тя е тривалентна и съдържа три грипни вируса – два от група А и един от група B.

Назалната ваксина се поставя под формата на капки в носа и също съдържа два щама на грип от група А и един от група B. При нея се използва жив, атенюиран, тоест отслабен вирус, който не може да предизвика заболяване, но е достатъчно ефективен, за да стимулира имунната система. Той се размножава в носната лигавица и по този начин стимулира локалния имунен отговор.

Назалната ваксина може да се прилага при деца от 2-годишна възраст до 18 години. Тъй като представлява жива ваксина, има определени ограничения при поставянето ѝ, включително при деца с намалена имунна система.