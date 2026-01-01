Окръжният съд във Велико Търново отложи разпоредителното заседание по делото за причиняване на тежка телесна повреда на директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров, съобщиха от съда.

Днес при закрити врата се проведе заседание по делото, образувано спрямо четирима подсъдими – един с обвинение за причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган (директорът на ОД на МВР – Русе), а останалите трима – за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди.

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В съдебната зала не се явиха един от подсъдимите и трима от процесуалните представители на подсъдимите. Преди даване ход на разпоредителното заседание съдебният състав докладва постъпили три молби за отлагане, подадени от защитата.

С оглед на възникналите процесуални пречки съдът отложи разпоредителното заседание за 26 ноември 2026 г. , като определи и резервна дата - 10 декември 2026 г.

Делото се разглежда при закрити врати поради участието на непълнолетен подсъдим.

Окръжната прокуратура във Велико Търново пое разследването по делото за нанесения побой над директора на Областната дирекция на МВР в Русе в началото на октомври миналата година.