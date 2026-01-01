Подаден е сигнал срещу премиера Румен Радев за предполагаемо нарушение на Изборния кодекс, адресиран до Централната избирателна комисия. Документът е подаден от името на инициативния комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Поводът са изявления на министър-председателя в подкрепа на Илияна Йотова, разпространени чрез официалните информационни канали на правителството, пише NOVA .

Сигналът е подписан от Васил Стефанов, който е пълномощник на представляващия инициативния комитет. Според изложеното в него на 26 октомври Радев е направил политически изявления след участието си в Седмия Софийски икономически форум. Впоследствие думите му са били разпространени от правителствената пресслужба, публикувани на официалния сайт на Министерския съвет и споделени във Facebook страницата на институцията.

Вносителят посочва, че премиерът е призовал избирателите да подкрепят Илияна Йотова на балотажа на 1 ноември, като същевременно е отправил критики към нейния опонент Андрей Гюров. Според авторите на сигнала проблемът не е в правото на Радев да изразява политическа позиция, а в използването на официалните канали на държавна институция за нейното разпространение.

В документа се твърди, че по този начин са нарушени две разпоредби на Изборния кодекс – забраната за предизборна агитация в държавни учреждения и институции и забраната за безплатно използване на публичен административен ресурс за целите на предизборната кампания.

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Подателят аргументира позицията си с това, че за подготовката и разпространението на публикациите са използвани служители на правителствената пресслужба, както и информационни канали, поддържани с публични средства.

Посочва се още, че публикациите представят предизборни послания като официална правителствена информация, без да съдържат сведения за дейността на Министерския съвет или за повода, по който премиерът е направил изявлението.

От инициативния комитет настояват ЦИК да разпореди незабавно премахване на публикациите от сайта и Facebook страницата на Министерския съвет, както и да установи кои длъжностни лица са участвали в подготовката и разпространението им.

Иска се също да бъдат предприети действия за съставяне на актове за административни нарушения срещу премиера и отговорните служители, а копие от сигнала да бъде изпратено на Сметната палата. Вносителят настоява за разглеждане на случая в 24-часов срок, като аргументира спешността с наближаващия балотаж и началото на деня за размисъл на 31 октомври.

В документа е припомнено и решение на ЦИК от 2016 г., постановено по жалба на инициативния комитет, издигнал тогава Румен Радев и Илияна Йотова. Според подателя комисията е приела, че публикуването на предизборно съдържание на официалната интернет страница на община Ловеч нарушава забраната за агитация в държавни институции.

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Повод за сигнала стана първият коментар на министър-председателя след президентските избори на 25 октомври. В него Радев поздрави Илияна Йотова за резултата на първия тур, но изрази притеснение от ниската избирателна активност и отправи остри обвинения към политическите си опоненти.

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Премиерът представи предстоящия балотаж като сблъсък между два противоположни политически модела и призова избирателите да подкрепят Йотова. Той определи участието на формациите от т.нар. „сглобка“ като опит за политически реванш и ги обвини, че се стремят да възстановят влиянието си върху управлението и президентската институция.

Според Радев част от избирателите не са гласували на първия тур, защото са останали с впечатлението, че резултатът е предварително решен. Той изрази очакване на балотажа активността да бъде по-висока.

Министър-председателят отправи критики към ПП-ДБ и Делян Пеевски, като ги обвини, че с политическото си противопоставяне са обезкуражили част от гражданите да упражнят правото си на глас.

Радев заяви още, че според него политическите му противници разглеждат президентската институция като средство за връщане във властта и за възпрепятстване на съдебната реформа. Той ги обвини и че с действията си биха могли да създадат рискове за националната сигурност.

Попитан дали малката преднина на Йотова пред Андрей Гюров показва спад в обществената подкрепа за правителството, премиерът отхвърли подобно тълкуване и подчерта, че президентските и парламентарните избори не бива да бъдат приравнявани.