Министър-председателят Румен Радев гласува с машина на изборите за президент и вицепрезидент.

Той коментира пред журналисти свалянето на сатирични страници в социалните мрежи. "Имах разговори с министъра на вътрешните работи, с главния секретар на МВР. Категорично правителството няма нищо общо с това събитие. Ние с хумор, сатира и забава не се занимаваме", каза премиерът.

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Според премиера случаят едва ли ще повлияе на избирателната активност. "Вие отваряте ли вратите на колите на НСО", запита той журналисти. Радев подчерта, че ще изчака разследването ясно да покаже какво и как се е случило. "Не съм видял досега нито в България, нито в която и да е друга държава, медийни брифинги да се провеждат в колите на НСО", каза той.

Той упражни правото си на глас малко след 12 часа, в Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“.

"Най-вероятно няма да имаме избран президент на първи тур, избирателната активност е доста ниска", каза той. Премиерът призова българите да излязат да гласуват. "Тази кампания беше базирана на компромати, на инсценировки, отблъснаха много граждани", каза премиерът.

"Гласувах за това да имаме отговорна пред българите президентска институция. Много е важно да имаме президент със знания, с опит, с ясни позиции", обясни Радев.