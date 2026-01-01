Партийни лидери, политици, депутати и кандидати за президент и вицепрезидент дадоха своя глас в изборите за седми държавен глава на България. Ето какви послания отправиха те, подредени по времето на своето гласуване:

Иван Христанов

"Днес гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България", заяви кандидатът за президент Иван Христанов, след като упражни правото си на глас в секция в София.

Всеки глас е глас за България, каза Христанов. Призовавам всички българи да излязат и да гласуват, допълни той.

БТА

Според Христанов фигурата на президента има задача да преодолее политическото разделение. Христанов посочи като тема номер едно корупцията и олигарсите, както и демографията. Това са двете теми, които ще доминират дневния ред на България през следващите 10 години, очаква той. По думите му темата за високите цени също е важна.

Попитан за външната политика, Христанов отговори, че тя трябва да стане по-устойчива и предсказуема. Той посочи като приоритет изграждането на син коридор между Румъния, България и Турция, за да се гарантира безопасността на търговското корабоплаване.

Ивелин Михайлов

Ивелин Михайлов гласува във варненското село Неофит Рилски.

"Гласуваме за промяна на системата и най-накрая да започне да се изпълняват законите и Конституцията, и хората да знаят наистина в каква държава живеят и какво могат да разчитат на властта и да разчитат на себе си. Хората трябва да гласуват, ако искат да имат влияние върху съдбата си. Бог ни е дал свободна воля. Всеки един за своя избор да не се влияе нито от социологии... Няма значение кой е изборът, това е изборът на човека", заяви Михайлов.

БТА

"Имат втори тур, защото най-вероятно избирателната активност няма да е толкова висока, че да може на първи тур, независимо от резултата, да има президент. Така, че днес хората смело да гласуват за своя избор, а на втори тур вече могат да си правят сметки. Това е моят призив към тях", каза той.

Ивайло Мирчев

„Гласувах за България, която знае къде принадлежи и няма никакви колебания за геополитическата си ориентация“ – това заяви депутатът Ивайло Мирчев, след като упражни правото си на глас в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ в София.

Той подчерта, че очаква следващият държавен глава да отстоява европейската и евроатлантическата ориентация на страната, да не допуска изолацията ѝ сред европейските партньори и да бъде независим от изпълнителната власт.

БТА

„Гласувах за президент, който ще постави закона над всички“, заяви още Мирчев. Според него не бива да се допуска хора с връзки да получават привилегировано отношение пред закона. Мирчев призова гражданите да участват в гласуването, като посочи, че изборът е важен за бъдещата посока на България.

Божидар Божанов

Гласувах за президент, който ще бъде коректив на властта и няма да бъде безгласна буква, когато тя греши. Това каза Божидар Божанов, който упражни правото си на глас на президентските избори в 9. Френска езикова езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в столицата.

Гласувах за президент, който знае къде се намира България и знае накъде трябва да се стреми в Европа, посочи Божанов.

БТА

Надежда Йорданова

"Гласувах за президент, с който България ще бъде стабилна и сигурна", написа Йорданова.

Петър Волгин

Кандидатът за вицепрезидент Петър Волгин упражни правото си на глас малко след 9:00 часа в сградата на „Интерпред“.

„Сигурен съм, че ако кандидатпрезидентската двойка, за която гласувах, спечели, България ще има президент и вицепрезидент, които наистина са достатъчно смели, за да поставят българския национален интерес на първо място“, заяви Волгин.

Той подчерта, че България трябва да има категорична позиция в подкрепа на бързото постигане на мир в Украйна, като призова за последователна политика от страна на управляващите.

„Трябва да сме категорични за това да се сключи мир в Украйна възможно най-бързо. Трябва да има последователна политика от страна на българските управляващи, за да се случи това. Трябва да покажем, че няма никакво „но“, че няма никакво „обаче“, а има единствено и само търсене на мир“, заяви кандидатът за вицепрезидент.

БГНЕС

Волгин акцентира и върху необходимостта от взаимодействие между президента, управляващото мнозинство и Министерския съвет по най-важните за страната въпроси. По думите му президентската институция трябва да изпълнява и ролята на коректив, когато управляващите допускат грешки.

„Хубаво е да има единодействие по най-съществените въпроси между президента, управляващото мнозинство и Министерския съвет. Когато управляващото мнозинство действа неправомерно, тогава е дълг на президента да посочва грешките“, заяви Петър Волгин.

Андрей Гюров

Андрей Гюров упражни правото си на глас малко след 10 ч. в НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Благоевград. Той гласува с машина и заяви:

"Винаги е добър знак, когато българските граждани поемат съдбата си в собствените си ръце. Аз днес гласувах за бъдещето на децата ни, с мисъл за всички български граждани, които всеки ден отиват на работа, грижат се за семействата си, спазват правилата и въпреки това в края на деня се чудят дали доходите ще им стигнат до края на месеца. Чудят се дали децата им ще имат бъдеще в България Ние не искаме нашите деца да живеят в страха, в зависимостите, в бедността на миналото, в което някои хора искат да ни върнат. Искаме България, която гледа напред, която е европейска, свободна и горда, в която доходите стигат, спокойни сме за утрешния ден и държавата си е на мястото. И това е един избор между две посоки и той се случва днес".

БГНЕС

Гюров призова хората да излязат, да заведат роднините си, съседите си да гласуват. "Гласувайте за България, която заслужаваме да имаме", заяви той.

Гюров определи предизборната кампания като открита, честна и с получена много надежда от хората за предстоящото. "Гледаме с увереност към следващата седмица", посочи той.

Георги Кандев

Георги Кандев упражни правото си на глас с машина на изборите за президент и вицепрезидент.

"Гласувах за стабилна и сигурна България. Гласувах за бъдещето на нашите деца", каза той и призова българите да излязат и да гласуват. „Ваше глас има значение. Призовавам всички. Излезте и гласувайте“, каза още той.

Пред журналисти той коментира и ниската избирателна активност, като допусна, че тя може да се дължи на разочарованието от политическата класа.

"Смятам, че изборите трябва да минат честно и да бъде зачетен гласът на българите", каза още Кандев.

Кандев отправи послание и към служителите на Министерството на вътрешните работи, като ги призова да изпълняват задълженията си честно и достойно, както при предишните избори.

БГНЕС

Той насърчи гражданите, които разполагат с информация за нарушения на изборния процес, да подават сигнали до компетентните институции. Сигнали могат да се подават на телефон 02/90 112 98 и на електронен адрес izbori@mvr.bg. Линията работи денонощно в периода на изборите.

Запитан кое е първото нещо, което новият президент трябва да направи, Кандев посочи необходимостта да се обърне към гражданите, да ги чуе и да говори с техния глас.

Костадин Костадинов

"Гласувах за свободна и независима България", заяви Костадин Костадинов, който даде своя вот в 10 часа във Варна в секция 313. Тя се намира в Основно училище "Стоян Михайловски", където е учил синът му, отбеляза той.

„Гласувах за бъдещето на нашата страна, което ние българите сами да определяме. Гласувах за българския президент, а не за президент на Българите. Смятам, че е крайно време България да направи избор в полза на самата себе си, не в полза на други организации, не в полза на други държави, не в полза на други ангажименти", добави Костадинов.

БТА

Той отбелязва, че винаги на президентски избори избирателната активност е ниска. "Последният път, когато беше висока, беше през 2016 г. Има привикване към изборния процес", добави партийният лидер и кандидат за президент.

Радостин Василев

Гласувах за истината и за много дълго чакана промяна в България, която все не се случва, заяви кандидатът за президент и лидер на партия "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев, след като упражни правото си на глас в 73-то СУ „Владислав Граматик“ в София, придружен от семейството си.

"Гласувах срещу покровителство на наркоразпространение и срещу чуждопоклоничество. Гласувах за българския национален интерес. И, както винаги, надеждата ми е, че все повече хора ще проумеят, че е време за голяма промяна в България", посочи още той.

БТА

"Призовавам всички да излизат да гласуват, защото, когато си недоволен, когато си излъган или разочарован, не е моментът да си останеш вкъщи, моментът е да избереш друг, който да оправдае очакванията ти", добави Василев. "Сега разбирам, че има ниска избирателна активност в моята секция, което означава, че хората са обидени и по този начин искат да накажат политиците", допълни той.

Крум Зарков

"Моят избор в момент, когато напрежението в страната и отвън расте, е България в сигурни ръце", заяви пред журналисти Крум Зарков, след като упражни правото си на глас.

По думите му президентът е много важна фигура в управлението на държавата - той може да изостря напрежението, може да донесе и успокоителен тон. "Моят избор е да имаме държавен глава, който да допринася за един нормален диалог между всички институции и политически сили, така че България да върви напред, а не да се връща назад към годините на яростно противопоставяне", категоричен бе той.

Пресцентър БСП

Зарков подчерта, че изборът на президент е важен за всички българи и призова: "Важно е да имаме качествен, достоен държавен глава. Апелирам за участие в тези избори, за гласуване. Отнема точно 25 секунди. Важно е да се възползваме от правата си и да упражняваме отговорността си на граждани."

Асен Василев

Гласувах за това България да бъде силна, заяви Асен Василев пред журналисти, след като гласува за изборите за президент и вицепрезидент малко преди 11 ч.

Той даде своя вот в родния си град Хасково в дневен център за стари хора на ул. „Георги Кирков“, където се намира избирателна секция №28.

„Гласувах за това България да бъде силна, гласът ѝ да се чува в Европа, да не се срамуваме от следващия президент и наистина да имаме главнокомандващ, който, когато станат напечени нещата, ще бъдат на място“, заяви Василев.

БТА

По думите му в неговата секция е имало опашка от избиратели и изрази надежда така да бъде във всички секции в страната. „Най-важното е следващите пет години ще има човек, който ще ни представлява като държава. И сега е моментът да изберем човек, от който няма да ни е срам и който наистина ще бъде на място“, добави партийният лидер.

По думите му президентът е една от ключовите длъжности: Поне за две от правомощията -главнокомандващ е едното. Второто правомощие е свързано с даването на българско и гражданство и помилването. Така че трябва ни човек, който отговорно, прозрачно ще изпълнява тези правомощия“, добави Василев.

Илияна Йотова

Действащият президент Илияна Йотова упражни правото си на глас. Тя гласува с машина в Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“.

"Гласувах днес, защото дълбоко вярвам, че България ще има подем, вярвам, че трябва да има мир, стабилност и сигурност. Гласувах всяко едно поколение в страната ни, и възрастните хора, и активните хора, които държат обществото ни здраво, и младите хора, които трябва да имат своето бъдеще в родината, да има справедливост, перспектива, просперитет и най-вече всички да бъдем мотивирани да работим за Бъглария. Гласувах да спрем разделението и омразата помежду ни. Ние българите повече от всякога се нуждаем от съгласие, от разговор помежду ни от диалог и от обединение. Гласувах за България", заяви Йотова след като даде своя вот.

БГНЕС

Васил Терзиев

Гласувах за сигурна и стабилна България в Европа, заяви кметът на София Васил Терзиев, след като упражни правото си на глас на изборите за президент и вицепрезидент на страната.

От следващия президент Терзиев каза, че очаква смелост, тъй като смята, че смелостта е нещо, което много липсва в българската политика. Кметът очаква от седмия президент на България дългосрочно мислене и постоянно вземане на трудните решения, за да имаме сигурна, стабилна и просперираща България.