Първа по рода си ваксина срещу рак значително намалява вероятността от повторна поява на тумори при пациенти с меланом, сочат резултатите от мащабно проучване на фармацевтичните компании ”Модерна“ (Modernа) и „Мерк“ (Merck), цитирано от Асошиейтед прес.

Ваксината е създадена индивидуално за всеки пациент и добавянето ѝ към стандартното следоперативно лечение намалява риска от завръщане на меланома две години след операцията с 42 процента, според най-задълбоченото до момента проучване на този нов подход в борбата с рака, отбелязва Асошиейтед прес.

„В тази област отдавна се търсеше пробив и смятам, че това е наистина значим успех“, казва д-р Хюсеин Тауби от Онкологичния център „Ем Ди Андерсън“ (MD Anderson) в Хюстън, един от изследователите, участвали в международното проучване.

Ваксината, наречена „интисмеран“ (intismeran), е разработена с помощта на отличената с Нобелова награда иРНК технология, която стои в основата на ваксините срещу COVID-19. Експериментални персонализирани ваксини срещу рак, базирани на иРНК и други подходи, се тестват и за борба с други видове онкологични заболявания. Експерти, които не са участвали в проучването, отбелязват, че успехът му дава силен тласък на цялата област, пише Асошиейтед прес.

„Това е нов хоризонт“, коментира Карън Кнудсен, изпълнителен директор на института „Паркър“ (Parker Institute), който подпомага финансирането на изследвания в сферата на имунотерапията срещу рак.

„Това е голяма крачка напред за науката и онкологията, тъй като тази ваксина би могла да се прилага при много различни видове рак“, посочва д-р Майкъл Аткинс, заместник-директор на Комплексния онкологичен център „Ломбарди“ (Lombardi Comprehensive Cancer Center) към Университета „Джорджтаун“.

„Модерна“ и „Мерк“ обявиха още през август, че клиничното изпитване на ваксината в напреднал етап е успешно, но подробните резултати трябваше да бъдат представени в събота на среща на Европейското дружество по медицинска онкология в Мадрид. Част от данните обаче станаха публични късно в четвъртък, което наложи пълното им оповестяване преди планираната за уикенда научна презентация.

Повечето хора възприемат ваксините като средство за предпазване от инфекции, като морбили или коклюш. Вече съществуват две ваксини за превенция на рак - срещу човешкия папиломен вирус и срещу хепатит Б, които блокират инфекцията от причиняващи тумори вируси. Наред с това се провеждат проучвания за предотвратяване на някои видове наследствен рак, като например колоректален карцином, свързан със синдрома на Линч.

Персонализираната ваксина, създадена да предотврати повторната поява на рак след хирургичното му отстраняване, обаче е нещо съвсем различно. В рамките на проучването учените са търсили генни мутации, специфични за тумора на всеки отделен пациент. Индивидуално изготвената ваксина, която се прилага в девет дози през интервал от три седмици, „обучава“ имунната система на пациента.

Страничните ефекти от ваксината се изразяват най-вече в болка на мястото на инжектиране, умора и други реакции, характерни за ваксините срещу коронавирус, базирани на иРНК технология.

Проучването продължава, за да се проследят дългосрочните резултати при участниците.