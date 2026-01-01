Илияна Йотова упражни правото си на глас. Тя гласува с машина в Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“.

"Гласувах днес, защото дълбоко вярвам, че България ще има подем, вярвам, че трябва да има мир, стабилност и сигурност. Гласувах всяко едно поколение в страната ни, и възрастните хора, и активните хора, които държат обществото ни здраво, и младите хора, които трябва да имат своето бъдеще в родината, да има справедливост, перспектива, просперитет и най-вече всички да бъдем мотивирани да работим за Бъглария. Гласувах да спрем разделението и омразата помежду ни. Ние българите повече от всякога се нуждаем от съгласие, от разговор помежду ни от диалог и от обединение. Гласувах за България", заяви Йотова след като даде своя вот.

БТА

По думите й цялата им предизборна кампания е била подчинена на диалог с българските граждани.

Посланията на изборите: За какъв президент гласуваха политици и партийни лидери

Според нея пред следващия президент стои обединението, "за да можем заедно да решаваме големите проблеми на България - да решим въпроса с бедността в страната, с неравенствата, с географските ни различия. Не само няколко града в България да привличат и да бъдат развити, а и най-отдалечението регони в страната. Това са проблеми от години и аз смятам, че е крайно време всички институции да обединят усилията си и всеки българин, защото нямаме време за губене".

"България е там където има българи, там където се говори български език и където се пазят българските традиции. Това е голямата духовна българска империя", каза още тя и пожела успех на всички наши сънародници.