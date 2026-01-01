Изборният ден ще приключи в 20:00 часа, но ако има чакащи гласоподаватели пред секциите, времето за гласуване може да бъде удължено най-късно до 21:00 часа, каза говорителят на ЦИК Стоянка Балова - Цветкова.

Всички секционни избирателни комисии в страната са започнали работа, няма неотворени секции. Има смяна на членове в някои СИК - Враца, Бургас, Видин, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Ловеч. В Русе и Смолян и София-област има двама неявили се.

Към момента няма подадени жалби и сигнали.

Изборите в чужбина

Вотът зад граница, там където са отворени секциите, протича спокойно и нормално. Първо са упражнили правото си на глас българите в Окланд, Нова Зеландия. Изборите в чужбина ще приключват в 05:00 часа в понеделник, 26 октомври. Последни ще упражнят правото си на глас българите Американските щати Калифорния и Невада. В избирателните списъци зад граница са 48 227 български граждани, а българите, които не са подали предварително заявление - ще могат да гласуват в избрана от тях секция, като попълнят декларация, че не са гласували на друго място. Извън страната има общо 613 избирателни секции, разкрити в 60 държави, най-много са в Обединеното кралство. В 242 от секции е предвидено машинно гласуване.

Избирателите със затруднения

За избирателите със зрителни увреждания са предвидени тактилни шаблони в секциите, в които се гласува с хартиени бюлетини. Говорителят на ЦИК подчерта, че гласуването с придружител с позволено само при здравословни проблеми, а не при неграмотност.

Забранени са агитацията и заснемането на вота

От ЦИК напомнят, че в изборния ден е забранена предизборната агитация, включително разпространението на агитационни материали и публичните прояви в подкрепа на кандидати.

Забранено е и заснемането на начина на гласуване с мобилни телефони или камери, за да се гарантира тайната на вота.

Не се допуска и публичното оповестяване на резултати от социологически проучвания преди приключването на изборния ден.

Видеонаблюдение при преброяването на гласовете

След края на изборния ден ще започне видеонаблюдението на преброяването на гласовете и попълването на протоколите в секциите, за които то е предвидено.