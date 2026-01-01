Шведският външен министър Мария Малмер Стенергард заяви днес, че е очевидно от появилите се „абсурдни“ руски искания, че Русия продължава да не проявява интерес към сериозно обсъждане на мир в Украйна, предаде Ройтерс.

Европейските страни не бива да попадат в капана на това да говорят за бъдеща европейска архитектура на сигурност с Русия, преди да има прекратяване на огъня, заяви от своя страна литовският външен министър Кестутис Будрис.

„Що се отнася до европейската архитектура на сигурност е много ясно, че ние не се нуждаем от нова. Ние вече я имаме. Правилата работят, но проблемът е, че Русия ги нарушава“, заяви Будрис пред репортери в кулоарите на срещата на външните министри от ЕС в Брюксел.

„Това би предоставило много възможности на Русия да извлече полза от всичко това, така че не бива да попадаме в този капан“, добави той.