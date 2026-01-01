Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев се надява да постигне конкретни резултати в преговорите за прекратяване на войната с Русия още тази година, но добави, че много неща ще зависят от подхода на СAЩ към Москва, предаде Ройтерс.

"Изправени сме пред масирани атаки. Разбира се, искаме да постигнем резултати до края на тази година и ще направим всичко възможно това да се случи", каза Зеленски на пресконференция в Дъблин след двудневните тристранни преговори в Абу Даби под егидата на САЩ.

Зеленски отбеляза, че много зависи от "волята на американската страна да окаже или да не окаже натиск върху Русия". "Това зависи от формата на диалога им с руснаците", добави той.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Дъблин, където утре ще участва в срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО).

В ирландската столица Зеленски също така ще се срещне с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф след провеждането на украинско-руските преговори в Абу Даби.

Преди това американските пратеници ще се срещнат с руския президент Владимир Путин в Москва.