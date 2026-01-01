72-годишен мъж пострада, след като камионът, който карал, се преобърна в землището на якорудското село Бел камен, съобщиха от полицията.

Шофьор пострада сериозно при преобръщане на камион край Гърмен

Инцидентът е станал в събота, 14 ноември, около 17:30 ч. Камион „ГАЗ“ се движел по черен път край ливада, когато пътят се свлякъл и колата се преобърнала. Шофьорът, който е от Бел камен, е със счупени три ребра.

Оказало се, че мъжът няма шофьорска книжка за категорията на камиона, а самият камион е без регистрационни табели.

Двама са загинали, а 19 са ранени при 14 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР) на своята интернет страница.

Камион със зърно се обърна в отводнителен канал в Разградско (СНИМКИ)

В София са настъпили две тежки и 17 леки катастрофи, при които има двама пострадали.

От началото на месеца регистрираните пътни инциденти са 235, при които има 29 загинали и 346 ранени. От началото на годината произшествията са 6012, при които загиналите са 444, а ранените – 7499.

При сравнение с реалните данни за същия период на 2025 г. загиналите са с 53 повече през 2026 г.