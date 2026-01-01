Шофьор на тежкотоварен автомобил е пострадал при пътнотранспортно произшествие на пътя между гърменските села Дъбница и Долно Дряново, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Инцидентът е станал на 8 юни около 08:50 часа. По първоначални данни влекач „Мерцедес Актрос“, управляван от 56-годишен мъж от Сърница, е излязъл извън пътното платно на ляв завой и се е преобърнал в крайпътен скат.

При произшествието водачът е получил фрактури на черепа, ребра, рамо и лопатка. Той е транспортиран и настанен за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение „Иван Скендеров“ в Гоце Делчев.