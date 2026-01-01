Организацията на обединените нации призова държавите, замесени във войната в Близкия изток, да съдействат за евакуацията и репатрирането на около 6000 моряци, блокирани в Ормузкия проток, предаде АФП.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова за спешни действия за преодоляване на тежкото положение на хилядите моряци, които са изправени пред „сериозна хуманитарна криза и криза с правата на човека“ в ключовия морски път, заяви говорителката му Шабия Манту.

По данни на Международната морска организация най-малко 6000 моряци на стотици кораби са блокирани в Ормузкия проток и не могат да бъдат евакуирани въпреки действащото примирие.

„Страните в конфликта трябва спешно да работят за осигуряване на безопасно преминаване на блокираните моряци, за да могат те да бъдат евакуирани и да слязат на сушата, както и да гарантират доставката на жизненоважни доставки“, каза Манту на пресконференция в Женева.

„Атаките срещу граждански плавателни съдове са недопустими и трябва да бъдат прекратени. Те са защитени от международното хуманитарно право“, добави тя.

Тюрк призовава държавите, корабособствениците и всички останали заинтересовани страни „спешно да гарантират защитата на блокираните моряци“, включително чрез консулска помощ, осигуряване на основни доставки и улесняване на евакуацията и репатрирането им.

Междувременно Съединените щати нанесоха нови удари по Иран, след като подкрепяните от Техеран бунтовници хути атакуваха петролни танкери в Червено море. Ескалацията доведе до поскъпване на суровия петрол над 100 долара за барел.

Американските военни заявиха, че Ормузкият проток – през който преди войната преминаваше една пета от световния петролен трафик – остава „отворен за корабоплаване“, въпреки че Иран продължава атаките срещу танкери по маршрута в опит да ги принуди да плащат за безопасно преминаване.