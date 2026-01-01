Иран предупреди, че няма да допусне САЩ да се месят в управлението на стратегическия Ормузки проток, който стана причина за нови военни действия в района, предаде Франс прес.

Техеран “няма да позволи при никакви обстоятелства” на САЩ да се месят в управлението на морския трафик през Ормузкия проток, заяви във видеосъобщение говорителят на иранските въоръжени сили Ебрахим Золфагари, като подчерта също, че Иран ще смята всяка проява на сътрудничество на страни от Залива с Вашингтон в Ормузкия проток за “акт на война”.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че на САЩ ще “се плаща” за защитата на Ормузкия проток и обяви, че ще “поеме контрола” над стратегическия воден път.

“Ще станем пазители на протока”, каза Тръмп по “Фокс Нюз”. “Ще не се заплаща за защитата му. Значителна сума”, добави той.