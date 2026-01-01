Търговище ще отбележи 189 години от рождението на Васил Левски с тържествена церемония на 17 юли. В рамките на събитието ще бъде открит и паметник на Апостола, изграден по инициатива и със средства на Ротари клуб – Търговище. Проектът е реализиран в рамките на две години с подкрепата на дарители, съмишленици и приятели на клуба.

Церемонията ще стартира в 17.30 ч. на площад "Независимост“ в Търговище. Програмата включва военен ритуал с участието на офицери и курсанти от Националния военен университет "Васил Левски“ – Велико Търново и Военния духов оркестър към университета.

По време на ритуала паметникът ще бъде осветен от архиерейския наместник ставрофорен иконом Славчо Проданов.

Автор на паметника е скулпторът Илия Иванов. Неговият проект е вдъхновен от класическия лик на Апостола на свободата и представлява близо триметрова фигура в цял ръст, изработена от бронз. Монументът има постамент, а зад него е поставено пано на стилизирано бяло знаме, на което е изписана и мечтата на Васил Левски за "чиста и свята република“.