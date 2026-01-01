Цената на златото се понижи с над 1 на сто днес, след като петролът поскъпна рязко заради опасенията около корабоплаването през Ормузкия проток, което засили очакванията за по-високи лихвени проценти в САЩ на фона на нарастващия инфлационен натиск от ескалацията на конфликта в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Спот цената на златото спадна с 1,5 на сто до 4059,11 долара за тройунция, а фючърсите върху златото в САЩ с доставка през август поевтиняха с 1,1 на сто до 4067,10 долара.

През почивните дни американски и ирански сили си размениха нови ракетни и безпилотни удари. Техеран съобщи, че отново е затворил Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

На този фон цената на петрола се повиши с около 4 на сто, доларът и доходността по американските държавни облигации нараснаха, а фондовите пазари в Азия се понижиха.

Според Никълъс Фрапел, ръководител на институционалните пазари в "Ей Би Си Рифайнъри" (ABC Refinery), всяка ескалация на напрежението в района на Персийския залив оказва натиск върху пазара на златото. По думите му обаче, ако Ормузкият проток остане изцяло или частично затворен за по-дълъг период, това би могло впоследствие да забави световната икономика и в крайна сметка да подкрепи цената на благородния метал, допълва Ройтерс.

Инвеститорите очакват тази седмица изслушването на председателя на Управлението за федерален резерв (УФР) Кевин Уорш пред Конгреса, както и публикуването на данните за потребителската и производствената инфлация и продажбите на дребно в САЩ, които могат да дадат нови сигнали за перспективите пред паричната политика.

По данни на инструмента "ФедУоч"

(FedWatch) на Си Ем И (CME Group) пазарите вече оценяват вероятността за повишаване на основния лихвен процент в САЩ през септември на 72 на сто при около 63 на сто преди седмица.

Сред останалите благородни метали спот цената на среброто се понижи с 2,9 на сто до 58,14 долара за тройунция, платината поевтиня с 1,8 на сто до 1598,48 долара, а паладият – с 2,3 на сто до 1247,27 долара за тройунция, допълва Ройтерс.