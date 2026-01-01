Най-малко 4490 души са загинали след двете опустошителни земетресения във Венецуела, заяви снощи председателят на Националното събрание Хорхе Родригес, цитиран от ДПА. Агенцията допълва, че броят на жертвите продължава да нараства повече от две седмици след мощните двойни трусове.

Официалният брой на жертвите, обявен миналото денонощие, беше 4333.

Родригес, братът на временния президент Делси Родригес, заяви в социалната мрежа „Екс“, че са създадени 108 убежища, за да се настанят над 19 000 души, загубили домовете си при земетресенията.

Двете силни земетресения удариха северното крайбрежие на Венецуела на 24 юни, като бяха с магнитуд 7,2 и 7,5 и последваха едно след друго в рамките на секунди. Най-тежко засегнати са столицата Каракас и крайбрежният щат Ла Гуайра, където се срутиха жилищни сгради, болници и друга инфраструктура. Спасителните операции продължиха повече от две седмици, а властите предупреждават, че броят на жертвите вероятно ще продължи да нараства заради хората, които все още се водят в неизвестност.

Над 850 сгради лежат в руини или са сериозно повредени, особено в Ла Гуайра, крайбрежен град близо до Каракас.