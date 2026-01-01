45-годишен мъж е задържан, след като оказал съпротива при полицейска проверка и наранил полицейска служителка в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 02:30 часа на 11 юли на кръстовището на бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Генерал Стефан Азманов“. Полицейски екип спрял за проверка лек автомобил, управляван от 41-годишна жена. В автомобила пътувал и 45-годишен мъж.

Шофьор се блъсна в полицейски автомобил в Стара Загора

По данни на полицията мъжът започнал да пречи на служителите да извършат проверката и проявил агресия. Наложило се униформените да използват физическа сила и помощни средства, за да го задържат.

При поставянето на белезници той оказал съпротива и притиснал ръката на 41-годишна полицейска служителка към автомобила, вследствие на което тя получила охлузни рани.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.