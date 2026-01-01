Украйна загуби един от най-решителните си поддръжници във Вашингтон след смъртта на американския сенатор Линдзи Греъм. Новината идва само часове след завръщането му от поредното посещение в Киев, където потвърди подкрепата си за украинската кауза и призова за още по-строги санкции срещу Русия.

Сред първите, които почетоха паметта му, беше украинският премиер Юлия Свириденко. Тя заяви, че по време на пълномащабната руска инвазия Греъм неизменно е стоял до Украйна и е защитавал демократичните ценности.

Републиканецът от Южна Каролина посети Украйна десет пъти след началото на войната през 2022 г., включително и миналата седмица. Той беше сред водещите инициатори на законодателни предложения за налагане на строги санкции срещу Москва и за увеличаване на американската военна помощ за Киев.

Подкрепата му за Украйна се основаваше на дългогодишните му възгледи за националната сигурност и убеждението, че Съединените щати трябва да играят водеща роля в защитата на демокрацията. Подобно на покойния сенатор Джон Маккейн, Греъм беше твърд привърженик на НАТО и трансатлантическото сътрудничество.

„Той беше силен защитник на Америка, който искрено вярваше в НАТО“, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте.

Още след незаконното анексиране на Крим през 2014 г. Греъм настояваше Вашингтон да предостави отбранително въоръжение на Украйна. След началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. той нееднократно определяше Владимир Путин като „бандит“ и „побойник“ и настояваше Кремъл да бъде спрян с твърди международни мерки.

Заради острите си позиции сенаторът често беше обект на критики от страна на руските власти и държавните медии, които го определяха като „русофоб“ и „подстрекател на война“.

Греъм подкрепи редица законодателни инициативи, сред които забрана САЩ да признават руския суверенитет над окупираните украински територии, както и законопроекта „Stand With Ukraine“, предвиждащ разширяване на военната помощ и сътрудничеството в областта на сигурността. Макар проектът да не беше приет, той остана символ на последователната му подкрепа за Киев.

През последните 18 месеца сенаторът се опитваше да съчетае позициите си в подкрепа на Украйна с променящата се политика на администрацията на Доналд Тръмп. След напрегнатата среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом той дори постави под въпрос бъдещото сътрудничество със Зеленски. Впоследствие обаче отново се превърна в един от най-активните защитници на украинската кауза.

Само дни преди смъртта си Греъм беше приет в Киев от президента Зеленски. Той посети завод за производство на дронове и обяви, че двупартийна група американски сенатори е постигнала съгласие с Белия дом за нов пакет санкции срещу Русия.

„Имаме формулата да сложим край на тази война. Трябва да помогнем на Украйна да бъде по-силна и да покажем на всички, които подкрепят Русия, че това ще има своята цена“, заяви сенаторът при последното си посещение в украинската столица.

Смъртта на Линдзи Греъм бележи края на политическа кариера, през която той се утвърди като една от най-влиятелните фигури в американския Сенат по въпросите на националната сигурност и като един от най-непоколебимите защитници на Украйна във Вашингтон.