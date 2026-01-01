Шведска евродепутатка подаде жалба до полицията, обвинявайки свой колега евродепутат в расистка реч на омразата, след като стана мишена в социалните мрежи заради осъждането си на крайнодесни, антимиграционни скандирания в Европейския парламент.

Жалбата, подадена миналата седмица до полицията в Швеция, се отнася до последиците от решението на някои десни евродепутати миналия месец да избухнат в скандирания „Изпратете ги обратно“ след гласуване, целящо увеличаване на депортациите в целия ЕС. Абир Ал-Сахлани, родена в Ирак шведска евродепутатка от партия „Център“, се обърна към пленарната зала, обвинявайки крайната десница, че е достигнала „ново дъно“ със скандиранията си, и заяви, че никога не се е чувствала толкова несигурна в парламента.

След като коментарите ѝ се разпространиха в социалните мрежи, финландският евродепутат Себастиан Тюнкюнен от партия „Финландци“ и датският евродепутат Кристофер Сторм от партия „Датски демократи“ ѝ отвърнаха онлайн, като Сторм заяви, че тя „трябва да си отиде вкъщи“. В сряда Ал-Сахлани съобщи, че е подала жалба до полицията срещу Сторм за расистка реч и реч на омразата, уточнявайки, че жалбата се отнася единствено до него, тъй като шведската полиция не била сигурна как да процедира с публикацията на Тюнкюнен. И двамата евродепутати отхвърлят обвиненията срещу себе си.

Инцидентът отразява дълбоките разделения в Европейския парламент, където крайнодесни и десни популистки евродепутати вече съставляват около една четвърт от законодателите - рекорден дял за институцията, докато хората с малцинствен етнически произход остават слабо представени. Ал-Сахлани сподели, че първоначално се е колебала дали да се изкаже, отчитайки малкия брой хора с подобен на нейния произход в залата, но решила да го направи заради по-широкия контекст на атаки срещу хора без власт.

Случаят предизвика вълна от подкрепа за Ал-Сахлани онлайн, но и заплахи за изнасилване и смърт. Нейната парламентарна група, „Обнови Европа“, застана зад нея. Ръководителката ѝ Валери Айер определи расизма като недопустим в институциите на ЕС и призова председателя на Европейския парламент Роберта Мецола да предприеме дисциплинарни действия срещу Сторм и Тюнкюнен.

Кабинетът на Мецола определи инцидентите като „достойни за съжаление“ и посочи, че има нулева толерантност към действия, накърняващи достойнството на институцията, като добави, че службите на парламента разследват случая. В понеделник Мецола заяви пред парламента, че „агресивното скандиране, освиркването и заснемането на депутати“ са неприемливи и че границата е била прекрачена, като обеща предприемането на подходящи действия.

Ал-Сахлани посочи, че ситуацията се влошава и от центристки десни политици, които според нея „дават възможност на фашистите“, като цитира като пример законодателството за депортациите, предизвикало скандиранията - законодателство, определено от „Амнести Интернешънъл“ като „абсурдно, жестоко и дискриминационно“ и критикувано от над дузина експерти на ООН. То е било прието, след като голяма част от центристката десница е обединила сили с крайната десница вместо с проевропейските партии.

Тюнкюнен отхвърли в имейл твърденията, че е отправял расистки коментари или заплахи към Ал-Сахлани, наричайки ги „неверни обвинения“, и съобщи за намерението си да подаде собствена жалба. Сторм заяви, че забележките му „не са били замислени като расистки“, като обясни пред POLITICO, че фразата „да си отиде вкъщи“ е имала за цел да предложи на Ал-Сахлани да напусне залата и да размисли, вместо да обвинява политическите си опоненти. Ал-Сахлани определи обяснението му като неубедително.