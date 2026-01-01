/ БТА

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отдаде последна почит на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, като заяви, че "той ще липсва на много хора" след внезапната му кончина, и приветства подкрепата му за Украйна, предаде Франс прес.

"Сенатор Греъм се бореше докрай, за да подкрепи Украйна в битката ѝ за свобода и за да увеличи цената на агресивната война, водена от Русия. Той работеше неуморно за затягането на санкциите в тясно сътрудничество с ЕС", написа Фон дер Лайен в социалните мрежи.

"Един целеустремен и безстрашен лидер. Той ще липсва на много хора", допълни председателката на ЕК.

Внезапно почина американският сенатор Линдзи Греъм

Като доказателство за неотменимия си ангажимент към Украйна Линдзи Греъм се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Киев този петък само ден преди да почине. При посещението си той подкрепи засилването на икономическите санкции срещу Русия и съюзниците ѝ.

"От началото на пълномащабното нахлуване на Русия той посети Украйна десет пъти и беше тук с нашия народ, когато това беше най-необходимо. Америка и светът изгубиха един решителен лидер", написа Зеленски във Фейсбук днес.

Влиятелна фигура в американския Сенат и ключов съюзник на президента Доналд Тръмп, Линдзи Греъм почина на 71-годишна възраст след "кратко и внезапно боледуване", съобщи неговата канцелария.

Николай Джамбазов/БТА
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Свят