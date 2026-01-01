Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отдаде последна почит на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, като заяви, че "той ще липсва на много хора" след внезапната му кончина, и приветства подкрепата му за Украйна, предаде Франс прес.

"Сенатор Греъм се бореше докрай, за да подкрепи Украйна в битката ѝ за свобода и за да увеличи цената на агресивната война, водена от Русия. Той работеше неуморно за затягането на санкциите в тясно сътрудничество с ЕС", написа Фон дер Лайен в социалните мрежи.

"Един целеустремен и безстрашен лидер. Той ще липсва на много хора", допълни председателката на ЕК.

Внезапно почина американският сенатор Линдзи Греъм

Като доказателство за неотменимия си ангажимент към Украйна Линдзи Греъм се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Киев този петък само ден преди да почине. При посещението си той подкрепи засилването на икономическите санкции срещу Русия и съюзниците ѝ.

"От началото на пълномащабното нахлуване на Русия той посети Украйна десет пъти и беше тук с нашия народ, когато това беше най-необходимо. Америка и светът изгубиха един решителен лидер", написа Зеленски във Фейсбук днес.

Влиятелна фигура в американския Сенат и ключов съюзник на президента Доналд Тръмп, Линдзи Греъм почина на 71-годишна възраст след "кратко и внезапно боледуване", съобщи неговата канцелария.