Около 300 души бяха евакуирани в парижкото предградие Сарсел, където живее голяма еврейска общност, заради „подозрителен автомобил“ близо до синагога, съобщи днес френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез, цитиран от Ройтерс.

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Нуниез каза пред френската телевизия Бе Еф Ем, че това се е случило снощи.

Той добави, че в момента се води разследване и че в автомобила е било открито „военно оръжие“. Към момента няма идентифициран заподозрян или мотив.