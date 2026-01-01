Дете на година и половина е с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без водач лек автомобил в село Орлинци в бургаската община Средец. Това съобщиха от ОД на МВР - Бургас.

Момченцето е получило черепно-мозъчна и гръдна травми. То е настанено за лечение в отделението за реанимация в УМБАЛ - Бургас. Сигналът за инцидента е получен около 18:10 часа тази вечер.

По данни на полицията лек автомобил "Фолксваген Каравел" с шуменска регистрация, собственост на 21-годишен мъж от селото и използван от 22-годишен негов приятел, е потеглил сам и е притиснал детето.

Към момента се извършва оглед на местопроизшествието, уведомен е дежурен прокурор. По случая е образувана досъдебно производство.