Националното събрание на „Демократи за силна България“ (ДСБ) избира Радан Кънев за председател.

Вотът идва след проведена вътрешнопартийна кампания, в която кандидатите представиха своите визии за бъдещето на формацията и мястото ѝ в демократичната общност. Йордан Иванов и Васко Василев бяха другите двама претенденти за поста.

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Общо гласувалите са 530, като за Кънев са дали вота си 302-ма. Има пет невалидни бюлетини.

Към момента Радан Кънев е евродепутат.

За заместник-председатели на партията бяха избрани Йордан Иванов и Людмила Илиева, а за членове на националното ръководството – Катя Панева, Кристина Петкова, Борислав Радев, Евгени Харалампиев, Димитър Чорбаджиев, Георги Недев и Иво Божков. Кънев посочи, че макар и националното ръководство на партията да е от 12 души, той оставя две празни места, които да бъдат попълнени след година, за да може да бъдат привлечени нови хора към партията. Кънев посочи, че досегашният председател на партията Атанас Атанасов не желае да бъде част от управлението на партията.

Като цели Кънев си постави ДСБ да стане национално разпознаваема партия на дясната икономическа политика, да стане гарант на правовата държава и либералната демокрация, да бъде партията на активното българско участие в новото европейско единство.

Пред медиите Кънев посочи, че нито една от тези цели не е изпълнима без партньорството в рамките на „Демократична България“ и без консолидация на дясната демократична опозиция.

На въпрос дали подкрепя Андрей Гюров за кандидат за президент Кънев отговори, че Гюров не се е кандидатирал за такъв. Работим за единен кандидат на демократичната опозиция, който да спечели изборите. Все още нямаме име, добави лидерът на ДСБ. Виждам президентските избори като шанс дясната и демократичната опозиция да спре похода на Радев към пълната власт, посочи Кънев.

На въпрос как ще управлява партията, докато е евродепутат Кънев отговори, че ще разчита много повече на екипа си.

Удовлетворен съм от кампанията, не от резултата, каза Йордан Иванов пред медиите.

На влизане във форума представители на „Демократична България“ и кандидатите за лидерския пост акцентираха върху необходимостта от силна десница и единство пред предстоящите политически предизвикателства.

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Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев определи ДСБ като най-близкия партньор в коалицията и изрази увереност, че делегатите ще направят правилния избор.

„Не само най-близкия ни съюзник – това е най-дълго просъществувалата коалиция вдясно и ДСБ е най-близкият ни партньор. Вярваме, че ще направят днес правилния избор, защото страната има нужда от силна дясна коалиция, която да продължи да води България към Европа. Виждате, че през последните месеци погледът на управляващите леко се измества на изток“, заяви Мирчев.

Попитан дали предстоят общи политически действия в рамките на дясното пространство, той отговори лаконично: „Мисля, че скоро ще има новини в тази посока.“

Кандидатът за председател на ДСБ Радан Кънев призова вътрешнопартийният избор да не бъде определян като битка.

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„Първо, не използвам думата „битка“. В никакъв случай – пазим си силите за истинските политически битки. Вътре в ДСБ битка няма. Има състезание, бих казал приятелско състезание. Идеите си съм представил пред партията, ще ги представя естествено и в речта си днес, но ще говорим след избора“, каза Кънев.

Другият кандидат за лидерския пост Йордан Иванов заяви, че влиза в избора с увереност след проведена „честна европейска кампания“ и вижда възможност за демократичната общност да предложи нова управленска алтернатива.

„Намирам се в честно европейско състезание, направих кампания по най-добрите европейски стандарти и виждам огромна възможност за демократите в страната. Тогава, когато ни управляват откровени леви популисти, това отваря безпрецедентен прозорец за демократите в страната“, заяви Иванов.

По думите му ДСБ трябва да започне нов етап в своето развитие.

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„Вярвам, че ДСБ следва да отвори нова страница в своята история – с уважение към постигнатото от Иван Костов, Радан Кънев и Атанас Атанасов, но да отворим Етап 4 с нова енергия за модерна управленска алтернатива след четири години“, каза още той.

Националното събрание на ДСБ избира нов председател измежду Йордан Иванов, Радан Кънев и Васко Василев. По време на вътрешнопартийната кампания кандидатите представиха програмите и визиите си за развитието на партията. В подкрепа на кандидатурата на Йордан Иванов публично се обяви Светослав Малинов, който заяви, че Иванов е подготвен да оглави партията, разполага с екип, идеи и програма и има способността да работи с хора.