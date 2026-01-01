Двама души бяха убити днес при руска ракетна атака срещу украинския пристанищен град Одеса, съобщи областният управител Олег Кипер. Засега е постъпила информация за един ранен.

"Двама души са загинали, а 24-годишен мъж е ранен в резултат на днешната ракетна атака по Одеса според предварителната информация. Поднасям съболезнования на семействата на загиналите", каза началникът на Одеската областна военна администрация Кипер.

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Щети има по обекти на гражданската инфраструктура, се казва в неговата публикация. Всички съответни служби действат по ликвидиране на последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.