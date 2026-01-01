„Ролинг стоунс“ продължават късния си творчески подем с излезлия буквално преди часове албум Foreign Tongues.

Албумът е 25-ият студиен запис на „Ролинг стоунс" и излиза след успеха на Hackney Diamonds от 2023 година, който мнозина възприеха като възможен финален голям проект на групата. Foreign Tongues обаче затвърждава впечатлението за нов период в късното творчество на музикантите. Според музикалното издание Louder легендарната британска рок група запазва енергията и характерното си звучене десетилетия след началото на кариерата си.

Албумът съчетава класическия рок почерк на групата с нови елементи, като сред акцентите са началната песен Rough And Twisted, участието на гост-музиканти и присъствието на барабани, записани от покойния Чарли Уотс.

В записите участват музиканти като Пол Маккартни, Стив Уинууд и Робърт Смит, а продуцирането отново е поверено на Андрю Уот, работил и по записите на Hackney Diamonds.

Музикалните критици отбелязват, че групата, водена от фронтмена Мик Джагър, не се опитва просто да повтаря миналите си върхове, а по-скоро използва натрупания опит, за да създаде нови песни, които остават напълно разпознаваеми.

Наскоро Мик Джагър посочи, че се надява той и останалите членове на групата да могат да организират турне в подкрепа на Foreign Tongues.

„Надяваме се да тръгнем на турне. Рони и аз много се вълнуваме и наистина се надяваме да се видим с всички по време на турнето", каза 82-годишният Джагър пред Ройтерс, докато двамата със 79-годишния китарист Рони Ууд пристигаха на партито за представянето на Foreign Tongues в Лондон.

Основани в Лондон през 1962 г., „Ролинг стоунс“ имат дълга история с албуми, оглавявали класациите, и сингли номер едно, включително (I Can't Get No) Satisfaction, Paint It Black и Start Me Up.

След като дългогодишният член на групата Чарли Уотс почина през август 2021 г. на 80-годишна възраст, Стив Джордан зае мястото му като барабанист.

През десетилетията на своята кариера „Ролинг стоунс“ имат 14 албума, достигнали първото място в класацията на Великобритания, и осем хита, достигнали първото място, а групата беше въведена в Залата на славата на рокендрола през 1989 г.