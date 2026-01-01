Служители на сектор „Престъпления, свързани с МПС“ при Главна дирекция „Национална полиция“ взеха участие в международната полицейска операция „Проток 2026“, проведена на територията на Испания - в пристанище Алхесирас, провинция Кадис.

МВР

Основната цел на операцията беше превенция и противодействие на незаконния трафик на моторни превозни средства от Европа към Северна Африка, съобщиха от МВР.

Българските полицаи участваха в операцията в тясно сътрудничество с Националното централно бюро на Интерпол-София и представители на националните полиции на Испания, Австрия и Полша.

МВР

Действията бяха насочени към извършване на физически проверки и анализ на риска, без да се възпрепятства нормалният трафик през пристанището. В рамките на съвместните проверки бяха установени и задържани няколко автомобила с подправени документи или манипулирани идентификационни номера.

МВР

Пристанище Алхесирас е стратегическа точка за контрола на незаконния трафик на автомобили. Всяка година през него преминават над 800 000 граждани от държавите в Магреб, които пътуват към родните си страни през летния сезон.

МВР

Интензивният пътникопоток често се използва от организирани престъпни групи за извеждане на откраднати от държави-членки на Европейския съюз автомобили към Северна Африка.

МВР

МВР

Проведената операция за пореден път потвърди значението на международното полицейско сътрудничество и обмена на информация в противодействието на трансграничната престъпност, свързана с кражбите и незаконния трафик на моторни превозни средства.