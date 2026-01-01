Столични криминалисти разбиха склад и автоморга с части от крадени автомобили, съобщиха от МВР.

До реализацията на служителите от сектор „Престъпления свързани с МПС“ се стигнало след продължително оперативно наблюдение на склад за авточасти и автоморга в ж.к. „Дружба“. Акцията е проведена на 14 май следобед и е в рамките на продължаващата специализираната полицейска операция, разпоредена от Министерството на вътрешните работи.

В склада са установени авточасти от различни автомобили – двигатели, скоростни кутии, врати, кори на врати арматурно табло, батерия хибрид и др., предмет на противозаконно отнети автомобили на територията на столицата от 2022 до 2025 година.

Колите са от различни марки и са били паркирани на улици в жилищни квартали, обслужвани от Трето, Шесто, Осмо и Девето районни управления.

Задържан е 51-годишен мъж, той е с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление от Наказателния кодекс. Материалите по случая са докладвани на Софийска районна прокуратура.

