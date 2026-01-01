Събраните доказателства сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за катастрофата и са се движили с над 150 км в час. Единият лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязъл почти изцяло в него.

Това каза за тежката катастрофата на ул. „Челопешко шосе" заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев пред журналисти на мястото на инцидента късно снощи. Той допълни, че в катастрофата са участвали две леки коли и автобус на градския транспорт, в който са пътували доста пътници, включително и деца.

В едната кола - е имало двама души и те спорят помежду си кой точно е управлявал автомобила. Те нямат свидетелства за управление. Пробите на дрегер са отрицателни, добави Кънев. „Първо, част от тях са неправоспособни и имат множество нарушения по Закона за движение по пътищата”, каза още той. Прокурорът отбеляза, че в България първото провинение за управление без свидетелство е само административно нарушение.

Тежка катастрофа в София: Кола се вряза в автобус на градския транспорт, има загинали (СНИМКИ/ВИДЕО)

Няма спирачен път, а единият от леките автомобили помита спирка на градския транспорт 25 метра по-надолу от мястото, където автобусът е бил ударен, съобщи още Ангел Кънев.

Според него по всяка вероятност става дума за гонка. На водачите ще се направи и кръвен тест и ще бъдат взети ДНК отпечатъци.

Единственият водач, който е спазил всички правила и е взел максимално мерки да няма катастрофа, е водачът на автобуса, каза още Кънев.

До момента има две жертви и седем души в изключително тежко състояние, заяви още той.

Извършват се активни действия по разследването, а произшествието е изключително тежко, каза Ангел Кънев.