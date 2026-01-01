Трети човек е починал след катастрофата, която се случи в петък вечерта на улица "Челопешко шосе", научи NOVA. При натъпилия инцидент има и много ранени.

Прокуратурата: Двама от участниците в катастрофата в София са без книжки, колите са се движили с над 150 км/ч

Очаква се Софийската градска прокуратура да повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на автомобилите, участвали в катастрофата.

Според разследващи двамата шофьори са си организирали незаконна автогонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч.