Руските сили атакуваха днес центъра на втория по големина украински град - Харков, като нападението взе една жертва, а ранени са осем души, предаде Ройтерс, като се позова на кмета Игор Терехов.

В публикация в приложението Телеграм той написа, че сред ранените има две деца.

Щети са нанесени на жилищна сграда.

Намиращият се на 30 километра от границата с Русия Харков устоя на руски щурм в началото на войната, започнала с инвазията на силите на Москва в съседната държава на 24 февруари 2022 година, припомня Ройтерс.

Оттогава градът е подложен на чест руски обстрел.