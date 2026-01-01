Качеството на атмосферния въздух в София е напълно възстановено след пожара в базата за преработка на отпадъци в район „Люлин“, а Столичната община няма да въвежда допълнителни мерки. Това съобщи директорът на дирекция „Климат, енергия и въздух“ Марин Маринов по време на брифинг.

Бензенът: Какви рискове крие за здравето?

По думите му данните от мониторинга през последните 24 часа показват значително подобрение, като в момента измерените стойности са дори по-добри от тези в един обичаен летен ден. От общината увериха, че няма тенденция за влошаване на качеството на въздуха и не са необходими препоръки към уязвимите групи.

Измерванията от мобилната станция, разположена в „Люлин“, сочат, че няма риск за здравето на населението. Според Маринов миризмата и остатъчните следи, усетени от жители на района, са вследствие на потушаването на пожара и наличието на сажди, като показателите продължават да се подобряват с всеки изминал час.

По отношение на отчетените стойности на бензен той обясни, че те не са надвишавали нивата, характерни за зимните месеци. Именно този показател е използван за проследяване на движението на димния облак, тъй като позволява най-точното му наблюдение.

Пожарът избухна на 1 юли в база на фирма за третиране на отпадъци в столичния район „Люлин“. При инцидента няма пострадали, а според първоначалната информация вероятната причина са батерии или флакони, попаднали сред отпадъците. Заради временното влошаване на качеството на въздуха Столичната община въведе превантивни мерки, които вече отпадат след подобряването на обстановката.