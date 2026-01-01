Властите в руския град Новоросийск преустановиха продажбата на бензин на частни лица на фона на задълбочаващата се криза с горивата след украинските атаки срещу енергийната инфраструктура, предаде Ройтерс.

В курортния град Анапа на брега на Черно море казаци (полуофициални формирования, следящи за поддържането на реда - бел. ред) съдействат за предотвратяване на конфликти по бензиностанциите, където се образуват дълги опашки от автомобили, съобщиха местните власти.

Украинските удари по руска енергийна инфраструктура, последвали руските атаки срещу украински енергийни обекти, принудиха третия по големина производител на петрол в света да внася бензин от страни като Индия. В редица руски региони бяха въведени ограничения за количествата гориво, които могат да бъдат закупени, както и други мерки за справяне с недостига.

Властите в Новоросийск, който е най-голямото руско черноморско пристанище за износ на петрол, съобщиха, че за снабдяване с бензин на общинските служби, предприятията и бизнеса ще бъдат издавани специални горивни карти. Продажбата на дизелово гориво продължава на осем бензиностанции.

В Анапа шофьорите могат да купуват до 20 литра бензин за автомобил. Според местните власти това е съкратило времето за изчакване на бензиностанциите до 30–40 минути при до четири часа преди въвеждането на ограниченията.

Полицията в Краснодарския край съобщи, че е задържала двама мъже, след като в автомобила им са открити 1000 литра бензин АИ-95. Те са заподозрени, че са препродавали горивото на по-високи цени.

В четвъртък руското правителство разреши на рафинериите за срок от шест месеца, до края на годината, да произвеждат бензин и дизелово гориво с по-високо съдържание на сяра като част от мерките за овладяване на горивната криза.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски неколкократно предложи мирни преговори на руския президент Владимир Путин, но Путин отхвърли предложенията, а Русия продължава пълномащабната си инвазия, започнала през 2022 година. Междувременно двете страни почти ежедневно си разменят удари, като в четвъртък Русия извърши масирана атака с дронове и ракети срещу Киев, при която загинаха най-малко 30 души.